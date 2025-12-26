«Лейкерс» потерпел крупное поражение от «Хьюстона»

В ночь с 25 на 26 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 119:96.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Амен Томпсон, на счету которого 26 очков, семь подборов и пять ассистов.

У «Лейкерс» самым эффективным стал словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич, в его активе 25 очков, пять подборов и семь результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с 18 очками, двумя подборами и пятью ассистами.