Звезду НБА судят по обвинению в мошенничестве

Адвокаты защитника клуба НБА «Майами» Терри Розира обратились в суд с ходатайством о снятии с него обвинения из-за неопределённости позиции обвинителя, сообщает ESPN. Баскетболиста подозревают в мошенничестве на ставках.

«Правительственные органы заявляют, что это дело о ставках, по инсайдерской информации, и подтасовках в профессиональном спорте. Но текст обвинительного заключения куда менее громкий. В тексте нет ничего о том, что Розир когда-либо делал ставки, сам или через посредника. Нет ни намёка на то, что его партнёр Дениро Ластер намеревался продавать информацию другим людям или что её использование нарушало правила букмекера», – заявил представитель защиты баскетболиста.

Ответ на ходатайство должен быть дан до 2 февраля.