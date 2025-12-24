Американский портал поставил оценку Демину за матч с «Филадельфией»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (114:106). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку А (отличное выступление). В этой встрече Егор набрал 20 очков, два подбора и пять передач.

«В этом матче Дёмин блестяще проявил себя в атаке: его трёхочковые броски были особенно результативны, благодаря чему он эффективно растягивал оборону «Сиксерс» на протяжении всей игры. Кроме того, Дёмин заметно лучше обращался с мячом и уверенно раздавал передачи, практически не допуская потерь, что, несомненно, оценил главный тренер Жорди Фернандес, уделяющий этому аспекту особое внимание в развитии новичка», – говорится в материале аналитика.