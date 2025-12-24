Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

ПБК ЦСКА сменил владельца

ЦСКА сменил владельца: вместо структуры ГМК «Норильский никель» им стала недавно учреждённая автономная некоммерческая организация. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Внимание на это обратило издание «Интерфакс».

Как сообщается в данных ЕГРЮЛ, 100% долей ООО «Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА», ранее принадлежавшие АО «Норильский комбинат», с 19 декабря принадлежат АНО «Центр развития баскетбола «ЦВБП». Её, по данным реестра, в мае нынешнего года учредили гендиректор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин и ветеран клуба Сергей Тараканов.

Пресс-служба «Норникеля» отказалась от комментариев. При этом компания и сейчас является генеральным спонсором армейцев.

В августе прошлого тогда «Норильский комбинат» оказался в санкционном списке правительства США SDN List.

