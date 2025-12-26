Йокич оформил уникальное достижение в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками. Об этом информирует Polymarket. Это достижение покорилось сербскому спортсмену в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

Встреча прошла в ночь с 25 на 26 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 142:138 OT. Никола стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл (56 очков, 16 подборов и 15 результативных передач). В этом матче Йокич заработал очередной трипл-дабл с 55 и более очками, что ранее не удавалось ни одному игроку в истории лиги.