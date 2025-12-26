Стефен Карри преодолел очередной значимый рубеж в НБА

37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри преодолел отметку в 26 000 очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это достижение покорилось спортсмену в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (126:116), в котором Карри набрал 23 очка.

В настоящий момент в активе Стефена 26 011 очков в рамках регулярных чемпионатов НБА. По количеству очков игрок занимает 22-е место в истории североамериканской лиги. Лидером сейчас является лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету именитого ветерана «озёрников» 42 447 очков.