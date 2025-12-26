Тренер «Лейкерс» жестко раскритиковал команду

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик эмоционально высказался после крупного поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Хьюстон Рокетс» (96:119).

«Мы ужасная баскетбольная команда. Сегодня снова были ужасной баскетбольной командой. Нам не хватает профессионального отношения к делу. Сейчас у нас этого просто нет. На субботней тренировке сказал ребятам, что будет некомфортно. Разговор будет некомфортным. Я не собираюсь проводить ещё 53 матча таким образом», — сказал Редик на пресс-конференции.