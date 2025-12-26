Йокич превзошел Карри

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 18 очков в дополнительной пятиминутке в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (142:138 ОТ), установив рекорд лиги по результативности в овертайме как в играх «регулярок», так и плей-офф.

Примечательно, что Йокич набрал 18 очков за последние две минуты и 53 секунды игрового времени. За заключительные 56 секунд матча центровой исполнил 11 штрафных бросков.

Всего на счету лидера «Денвера» в этой встрече 56 очков, 16 подборов и 15 передач.

Ранее рекорд НБА по количеству очков в одном овертайме принадлежал Стефену Карри. 9 мая 2016 года разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 17 очков в матче с «Портленд Трейл Блэйзерс».