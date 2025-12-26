Клуб Леброна Джеймса повторил антирекорд НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» стали первой командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с сезона-1990/1991, чьи первые десять поражений в регулярном чемпионате были зафиксированы с двузначной разницей в счёте.

Ранее аналогичное негативное достижение было у «Майами Хит» в сезоне-1990/1991. Таким образом, «Лейкерс» повторили антирекорд лиги, который не обновлялся более трёх десятилетий.

«Лейкерс» в нынешнем сезоне проиграли в матчах с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:119), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122), «Атлантой Хоукс» (102:122), «Оклахома-Сити Тандер» (92:121), «Финикс Санз» (108:125), «Бостон Селтикс» (105:126), «Сан-Антонио Спёрс» (119:132), «Лос-Анджелес Клипперс» (88:103), «Финикс Санз» (108:132) и «Хьюстон Рокетс» (96:119).