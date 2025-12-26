Леброн Джеймс установил антирекорд

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил худший показатель полезности среди всех баскетболистов, принимавших участие в рождественских матчах НБА текущего сезона. Об этом информирует телеграм-канал NBA Injuries.

Напомним, в рождественском матче «Лос-Анджелес» встречался с «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 96:119. Леброн провёл на площадке 32 минуты и 26 секунд и за это время набрал 18 очков, совершил два подбора и отдал пять результативных передач. Показатель полезности форварда составил «–33».

Напомним, 30 декабря Джеймсу исполнится 41 год.