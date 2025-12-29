Джон Уолл: Леброн смотрит в зеркало и понимает: «Я уже не тот Леброн»

Пятикратный участник Матча звёзд НБА, а ныне аналитик Джон Уолл выразил мнение, что главному тренеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редику стоит исключить Леброна Джеймса из списка игроков, которых он критикует за «недостаток усилий». По словам Уолла, Редику следует умерить свои ожидания от форварда, которому 30 декабря исполнится 41 год. Уолл подчеркнул, что в этой ситуации легко поставить себя на место Джеймса и понять, как он сам воспринимает подобные замечания со стороны тренера.

