«Бруклин» обыграл «Миннесоту» в матче НБА

В ночь на 28 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит очередной игровой день сезона-2025/2026. «Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке «Таргет-центр» в Минеаполисе (США) принимала «Бруклин Нетс». Гости одержали победу со счетом 123:107.

Наивысшей результативностью в составе победителей отметился американский защитник Кэмерон Томас, на счету которого 30 очков, три подбора и четыре передачи. Российский защитник Егор Дёмин набрал семь очков, сделал два подбора и три передачи.

У хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Энтони Эдвардс, записавший в свой актив 28 очков, семь подборов и две передачи.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Чикаго», а «Бруклин» примет «Голден Стэйт».