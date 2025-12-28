Никола Йокич установил очередной рекорд в НБА

30-летний звёздный сербский баскетболист и чемпион НБА Никола Йокич, играющий на позиции центрового за команду «Денвер Наггетс», после матча с «Орландо Мэджик» (126:127) установил очередной рекорд североамериканской лиги.

Сербский центровой стал первым игроком лиги, которые за три подряд матча набрал суммарно более 110 очков, 40 подборов и 40 передач.

В матче с «Орландо» Никола записал на свой счёт 34 очка, 21 подбор и 12 передач. До этого в игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (142:138 ОТ) Йокич набрал 56 очков, 15 подборов и 15 передач. А в матче с «Даллас Маверикс» (130:131) — 29 очков, семь подборов и 14 передач.