Россиянин Елатонцев перешел в БК «Оклахома»

Команда университета Оклахомы «Оклахома Сунерз» объявила о подписании 23-летнего российского центрового Кирилла Елатонцева.

«Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, так как путь был пройден немалый. Он даст нам глубину, что крайне важно. Он старше и играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в матчах конференции. Кроме того, он мастеровит и обладает отличным чутьём под кольцом. Мы воодушевлены его переходом и работаем над тем, чтобы он быстрее адаптировался к нашей программе и системе», — приводит слова тренера «Оклахомы» Портера Мозера журналист Джош Каллауэй на своей странице в социальных сетях.

Ожидается, что Елатонцев уже завтра сыграет за клуб в домашнем матче с университетом Миссисипи Вэлли Стэйт. Начало игры — в 4:00 мск.