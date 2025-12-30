Российский баскетболист Демин повторил свой рекорд результативности в НБА

Защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 23 очка в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против "Голден Стэйт".

В ночь на вторник по московскому времени "Бруклин" дома принимал "Голден Стэйт" и потерпел поражение со счетом 107:120.

В составе хозяев самым результативным стал Майкл Портер, набравший 27 очков. На счету российского баскетболиста Егора Демина - 23 очка. Он реализовал 7 бросков из 17 (все трехочковые), а также дважды не промахнулся с линии штрафных.

Также в активе 19-летнего россиянина три подбора, три передачи и перехват. Демин повторил свой личный рекорд результативности в НБА. 23 очка он набрал в матче против "Филадельфии" в конце ноября.