Йокич получил травму колена

Центровой «Денвер Наггетс» и трёхкратный MVP НБА Никола Йокич получил травму левого колена в матче с «Майами Хит» и не вернулся на паркет после перерыва.

Инцидент произошёл за шесть секунд до конца второй четверти. Во время защиты в трёхсекундной зоне на ногу Йокича наступил собственный партнёр по команде, защитник Спенсер Джонс, которого оттолкнул соперник. Это заставило колено серба неестественно выгнуться назад. Йокич упал на пол, схватившись за колено, и позже покинул площадку, сильно хромая.

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман заявил после матча, что сразу было понятно, что с игроком что-то не так.

«Это часть НБА. Когда кто-то получает травму, это душераздирающе, особенно если это кто-то настолько особенный, как он», — приводит слова тренера издание USA Today.

Основные опасения связаны с возможным повреждением связок. Более точный диагноз будет известен после обследования и снимков, которые игрок пройдёт 30 декабря.

В этом сезоне Йокич демонстрировал игру уровня MVP, набирая в среднем 29,9 очка, 12,4 подбора и 11,1 передачи за игру. В первой половине встречи с «Майами» он успел набрать 21 очко и отдать восемь результативных передач. Без него в списке травмированных стартовой пятёрки «Денвера» теперь числятся четыре игрока из пяти.

Следующий матч «Наггетс» сыграют 1 января мск против «Торонто Рэпторс».