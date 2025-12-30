Демин прокомментировал матч с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120) отреагировал на выступление своей команды.

— Какой был главный вызов в обороне и в попытках сдержать «Голден Стэйт»?

— Это очень опытная команда с игроками уровня Зала славы, которых невероятно трудно держать. Мы могли куда лучше соблюдать наши базовые принципы защиты и гейм-план. Слишком много отдали под кольцом: сосредоточились на периметре и недосмотрели «краску» — в итоге это нам и стоило матча.

— В перерыве вы говорили, что партнёры помогали вам находить броски с дистанции. Почему удавалось стабильно открываться за дугой и какой был настрой?

— Мы просто держались своих комбинаций, того, что отрабатываем с начала сезона. Грамотно двигали мяч, искали выгодные матчапы, вовремя находили нужных партнёров и чётко исполняли установки тренера. Всё решает исполнение, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции.