Тренер Елевич прокомментировал игру Демина с «Голден Стэйт»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич дал комментарий по результатам игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120).

«Егор сегодня меня порадовал — забросил семь трёхочковых, не по возрасту проявляет бойцовские качества. Самое важное — очень хороший процент попаданий трёхочковых. Он прибавляет в защите, делает подборы. Это очень хороший симптом, который говорит о том, что российский баскетбол не потух, как об этом говорили», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.