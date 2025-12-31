«Тот пример, которому следовал». Уэстбрук — о том, что превзошёл Джонсона по ассистам

37-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал свой выход на седьмое место по передачам в истории лиги, благодаря чему он обошёл легендарного Мэджика Джонсона.

«Это честь для меня. Мэджик — один из великих. Я уже немного упоминал об этом, но да, Мэджик сделал много великого на площадке. Выросший в центральном районе Лос-Анджелеса он также многое сделал для нуждающихся и продолжает это делать — это тот пример, которому я следовал и хотел убедиться, что благотворительная сторона моей деятельности тоже присутствует. То, что я смог обойти его по этому показателю, вызывает у меня чувство благодарности, ведь он легенда во многих отношениях, благодарен за возможность превзойти его теперь», — приводит слова Уэстбрука Yahoo Sports.