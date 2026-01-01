Рич Пол: в защите нельзя зависеть от 41-летнего Леброна, это беда команды

Агент Леброна Джеймса Рич Пол прокомментировал проблемы в защите «Лос-Анджелес Лейкерс», заявив, что ответственность не должна ложиться на 41-летнюю суперзвезду.

«Обычно суперзвезда не может быть лучшим защитником. Даже в случае с Леброном Джеймсом люди сегодня критикуют его за защиту, но мы видели, как он играет. Если вам приходится полагаться на 41-летнего игрока, у вас всё равно будут проблемы», — сказал Пол в видео для YouTube-канала Game Over with Max Kellerman and Rich Paul.

В декабре команда показала рейтинг защиты 122,4, что является вторым худшим результатом в НБА. Личный же защитный рейтинг самого 41-летнего Джеймса в этом сезоне (113,6) является наихудшим за всю его карьеру.