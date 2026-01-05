13 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Денвер» в матче НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 127:115.

Самым результативным в составе победителей стал Майкл Портер, который записал в свой актив 27 очков и 11 подборов. Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин набрал 13 очков.

В составе «Денвера» самым результативным стал Джамал Мюррэй, набравший 27 очков.

«Бруклин» прервал трёхматчевую серию поражений. «Денвер» потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче «Бруклин» встретится с «Орландо Мэджик», а «Денвер» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».