"Парма" уступила "Зениту" на своем паркете

После новогодней паузы возобновился регулярный чемпионат баскетбольной Единой лиги. В одном из самых любопытных матчей пермская "Парма" на своем паркете уступила питерскому "Зениту" - 77:85.

В случае победы подопечные Евгения Пашутина могли взлететь на третье место в турнирной таблице, оставив позади, в том числе, и "Зенит". В таком раскладе не было ничего фантастического. "Парма" в нынешнем сезоне потерпела лишь одно поражение на своем паркете от екатеринбургского "Уралмаша". При этом, ни с чем из пермского ДС "Молот" уехали ЦСКА, УНИКС и "Локомотив-Кубань".

Но на этот раз переполненные семитысячные трибуны "Парме" не помогли. Команды шли вровень, но все изменилось после рывка питерцев 11:0 во второй 10-минутке. В третьей четверти пермякам в последний раз удалось сравнять счет - 44:44. После этого гости ни разу не позволили сопернику себя настигнуть. Решающий вклад в победу внес американский легионер "Зенита" Ливай Рэндольф, который с 27 очками стал самым результативным игроком встречи.

Отметим, что "Зенит" выиграл у "Пармы" 16-й раз кряду. Питерская команда - единственная, не проигрывавшая пермской в текущем сезоне.

Что касается других матчей первого игрового дня после новогодней паузы, "Пари НН" в гостях обыграл красноярский "Енисей" - 76:72, а московская МБА-МАИ справилась на своем паркете с "Уралмашем" - 73:68. Наконец, в центральном матче казанский УНИКС на выезде одолел краснодарский "Локомотив-Кубань" - 81:77.

Топ-6 "регулярки" Единой лиги выглядит следующим образом: УНИКС - 17 побед - 2 поражения, ЦСКА - 16-2, "Зенит" - 12-6, "Парма" - 12-7, "Локомотив-Кубань" - 12-7, МБА-МАИ - 10-8.