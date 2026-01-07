Друг Леброна рассказал, как помогает игроку придумывать комбинации во время матчей

Агент Рич Пол признался, что во время матчей НБА обращает внимание лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на моменты и возможности, которые команда могла не заметить.

Пол является другом Леброна и представляет интересы звёздного ветерана.