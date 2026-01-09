Матч НБА «Чикаго» — «Майами» перенесен из‑за влаги на площадке

Матч регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллс» и «Майами Хит» перенесен на другой день из‑за неготовности площадки, сообщает пресс‑служба лиги. Встреча должна была состояться в четверг в Чикаго.

— Матч между «Чикаго» и «Майами» отложен из‑за влаги на площадке, делающей ее непригодной для проведения игры, — говорится в сообщении.

Как отмечают СМИ, работники арены с помощью тряпок и полотенец пытались высушить площадку. Рефери Шон Райт заявил, что невозможно обеспечить безопасность игроков. Новая дата матча пока не назначена.