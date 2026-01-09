«Индиана» вернула Тони Брэдли на 10-дневный контракт

Центровой Тони Брэдли (28 лет, 208 см) подписал с «Индианой» 10-дневное соглашение.

© Sports.ru

Ранее в понедельник «Пэйсерс» отчислили Брэдли до того, как его контракт на 2,9 миллиона долларов стал бы полностью гарантированным.

В текущем сезоне центровой принял участие в 30 матчах, набирая в среднем 4 очка и делая 2,6 подбора за 10,9 минуты на площадке.

«Пэйсерс» в настоящее время занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 7-31.