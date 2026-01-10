«Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2025/2026 между «Пари Нижний Новгород» и «Уралмашем». Победу со счётом 76:73 (25:23, 20:11, 14:19, 17:20) одержал «Уралмаш».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Гарретт Нэвелс, набравший 21 очко. Ещё 17 очков на свой счёт записал американский форвард Тайрелл Нэльсон. В составе «Нижнего Новгорода» отличился американский защитник Айзея Вашингтон, на его счету 15 очков.

Свой следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведёт 14 января и встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало – в 19:30 мск. «Уралмаш» 18 января сыграет с «Самарой», начало матча – в 15:00 мск.