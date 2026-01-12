Игрок «Бруклина» Демин набрал 7 очков в матче с «Мемфисом»

Российский игрок "Бруклина" Егор Демин набрал 7 очков в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Мемфисом". Встреча завершилась со счетом 103:98 в пользу "Мемфиса".

© Соцсети

Демин также сделал 1 подбор и 4 передачи. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Мемфиса" Седрик Кауард, набравший 21 очко.

"Бруклин" потерпел третье поражение подряд. Команда с 11 победами и 25 проигрышами располагается на 13-й строчке в Восточной конференции. "Мемфис" выиграл 17 матчей и потерпел 22 поражения, клуб занимает 10-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Бркулин" в ночь на 13 января по московскому времени на выезде сыграет с "Далласом". "Мемфис" 15 января в вынесенном матче в Берлине встретится с "Орландо".