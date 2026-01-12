Выяснилось, на какой срок выбыл из строя лидер УНИКСа

Форвард УНИКСа Дишон Пьерр повредил переднюю поверхность бедра и выбыл из строя на срок до одного месяца. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».

В последний раз американец выходил на площадку 4 января в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (81:77) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Спортсмен тогда отыграл более 37 минут и за это время оформил дабл-дабл, набрал 15 очков и совершил 15 подборов.

Казанцы в настоящий момент располагаются на первом месте в турнирной таблице Единой лиги. На счету подопечных Велимира Перасовича 18 побед и два поражения.