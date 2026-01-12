Баскетболист врезался в журналистку

Баскетболист российского клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов врезался в журналистку и ее собеседницу во время разминки, передает «Первый спорт».

Спортсмен не заметил, что возле кольца идет интервью. Он на полной скорости влетел в девушек. Решетов извинился перед девушками, которые не получили травм.

Решетов оказался единственным баскетболистом , не набравшим ни одного очка за матч.

В декабре 2025 года Международной федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских и белорусских сборных и клубов до февраля 2026 года.

В апреле 2024 года FIBA уже продлевала отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.