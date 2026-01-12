В БК ЦСКА сообщили о состоянии здоровья сына Кливленда

Состояние сына американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда улучшилось и ситуация с его восстановлением развивается позитивно. Об этом рассказал медиадиректор и пресс-атташе красно-синих Николай Цынкевич.

«ЭйСи [Антониус] снова с нами, работает в «Крылатском», очень хочет вернуться на паркет. Рассказал, что сына должны завтра перевести из реанимации в обычную палату, его уже отключили от ИВЛ, и он может говорить с родителями. Они рассчитывают, что уже совсем скоро Кая отпустят домой. Так что всё развивается позитивно», — написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

Напомним, Кливленд перешёл в ЦСКА в июне этого года. Ранее американский игрок выступал за «Локомотив-Кубань».