64 очка Дончича и Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в дерби с «Сакраменто»

В ночь с 12 на 13 января мск на паркете арены «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершилось калифорнийское дерби — матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:112.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, на смету которого 42 очка, семь подборов и восемь ассистов. 41-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс набрал 2 очка рпи четырёх подборах и трёх передачах.