Определились первые участники Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года
Пресс‑служба Единой лиги ВТБ объявила первых участников Матча звезд 2026 года.
По итогам голосования болельщиками были выбраны по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии.
«Звезды России»: Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Всеволод Ищенко («Локомотив‑Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив‑Кубань»), Глеб Фирсов («Парма»).
«Звезды Мира»: Патрик Миллер («Локомотив‑Кубань»), Джейлен Адамс («Парма»), Террелл Картер («Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»).
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 15 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
