Определились первые участники Матча звезд Единой лиги

Пресс‑служба Единой лиги ВТБ объявила первых участников Матча звезд 2026 года.

© ПБК «Локомотив‑Кубань»

По итогам голосования болельщиками были выбраны по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии.

«Звезды России»: Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Всеволод Ищенко («Локомотив‑Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив‑Кубань»), Глеб Фирсов («Парма»).

«Звезды Мира»: Патрик Миллер («Локомотив‑Кубань»), Джейлен Адамс («Парма»), Террелл Картер («Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»).

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 15 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

