Баскетболист Касаткин подписал контракт с "Енисеем"

Вернувшийся в Россию после задержания во Франции Даниил Касаткин подписал контракт с красноярским баскетбольным клубом "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Касаткин был задержан в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня прошлого года по запросу США, которые подозревают его в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог. 29 октября Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию Касаткина. 8 января Федеральная служба безопасности сообщила об обмене Касаткина на осужденного ранее в России француза Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).