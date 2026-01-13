Освобожденный из заключения во Франции Касаткин подписал контракт с "Енисеем"

Освобожденный из заключения во Франции и возвращенный в Россию 26-летний форвард Даниил Касаткин заключил контракт с "Енисеем". Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Летом 2025 года Касаткин, которого США подозревали в причастности к деятельности хакерской группировки и кибермошенничестве, был арестован по запросу американской стороны в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда прибыл вместе со своей невестой. Больше полугода спортсмен находился под стражей. В январе Касаткина обменяли на гражданина Франции, задержанного в России по обвинению в шпионаже. Даниила выпустили из тюрьмы, и он смог вернуться в Москву.

Вчера Касаткин посетил тренировку столичного клуба Единой лиги МБА-МАИ, за который он выступал с 2021-го по 2025 год и дважды становился бронзовым призером Кубка России. А теперь форвард готов влиться в новый коллектив и приступить к работе. Причем в данном случае, как сказал главный тренер "Енисея" Йовица Арсич, потрудиться придется всем.