Леброн Джеймс и Лука Дончич повторили редкое достижение

Звёздные игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Лука Дончич отметились историческим достижением в победном матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (141:116).

Как информирует пресс-служба НБА, Леброн и Дончич стали лишь второй парой одноклубников в истории калифорнийской команды, которым удалось в одном матче набрать не менее 25 очков, 10 передач и пяти подборов. Ранее подобное достижение в составе клуба неоднократно покорялось только Джерри Уэсту и Элджину Бэйлору.

В матче с «Атлантой» Леброн записал на свой счёт 31 очко, девять подборов и 10 результативных передач. Лука Дончич набрал 27 очков, сделал пять подборов и отдал 12 передач.