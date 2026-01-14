Адетокумбо резко ответил фанатам

«Милуоки» крупно уступил «Миннесоте» без Энтони Эдвардса и Руди Гобера у себя дома (106:139). После первой половины (45:76) фанаты проводили свою команду недовольным гулом и освистыванием.

Звездный форвард Яннис Адетокумбо ответил тем же после сложного завершения атаки из-под кольца после перерыва.