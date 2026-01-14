Адетокумбо резко ответил фанатам

Яннис Адетокумбо резко ответил на недовольный гул фанатов на домашней арене
«Милуоки» крупно уступил «Миннесоте» без Энтони Эдвардса и Руди Гобера у себя дома (106:139). После первой половины (45:76) фанаты проводили свою команду недовольным гулом и освистыванием.
Звездный форвард Яннис Адетокумбо ответил тем же после сложного завершения атаки из-под кольца после перерыва.
«Это что-то новенькое для меня, но мне понравилось. Я никогда не боялся трудностей и недооценки. Мне все равно, играть в гостях или дома, в какой атмосфере», – поделился баскетболист после матча.