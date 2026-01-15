В «Енисее» раскрыли подробности перехода в команду Даниила Касаткина

Директор «Енисея» Владимир Петроковский заявил, что команда контактировала с игроком Даниилом Касаткиным о возможном переходе ещё до ареста спортсмена во Франции. Красноярский клуб объявил о контракте с Даниилом 13 января. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2026/2027.

— Казалось, что Даниил продолжит карьеру в МБА МАИ. Гендиректор московского клуба Игорь Кочарян говорил, что Касаткина ждут в МБА МАИ. Новость о «Енисее» удивила. Когда вы начали переговоры с игроком?

— Тут все очень просто: у него летом закончился контракт, и мы вели диалоги. Договорённости были достигнуты, и сейчас, когда представилась возможность, оживили эту тему.

— Словом, вы контактировали ещё до его отъезда во Францию, а сейчас, после возвращения, активировали переговоры?

— Да, примерно так, — приводит слова Петроковского «Матч ТВ».

Касаткин был арестован по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль летом 2025 года, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревали в участии в хакерской группировке. 8 января он был обменян на гражданина Франции, который был задержан в России по обвинению в шпионаже.