Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» высказался о Леброне Джеймсе

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик поделился мнением о самоотдаче и рабочей этике лидера команды Леброна Джеймса. По мнению специалиста, баскетболист демонстрирует невероятный уровень концентрации и стремления к победе.

«Его боевой настрой поражает. На самом деле даже обидно, сколько сил он в это вкладывает и насколько ему всё небезразлично. Особенно учитывая, как некоторые люди о нём говорят. Это какое-то безумие. Можете прийти и понаблюдать за ним каждый день — тогда вы увидите, насколько этот парень заботится о команде. Это просто за гранью», — сказал Редик на пресс-конференции.