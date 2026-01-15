БК «Жальгирис» покинет Израиль сразу после матча с «Маккаби»

«Жальгирис» покинет Израиль сразу после матча с «Маккаби» по соображениям безопасности
Выездной матч Евролиги «Жальгириса» против «Маккаби Тель-Авив» и пройдет в особых условиях. Литовский клуб принял решение не оставаться на ночь в Израиле после игры.
По информации BasketNews, такая мера связана с рекомендациями посольства Литвы в Израиле, которое посоветовало команде покинуть страну как можно скорее по окончании встречи.
«Жальгирис» подходит к игре, занимая 9-е место с результатом 12-9, в то время как «Маккаби» находится на 14-й позиции с показателем 8-13.
