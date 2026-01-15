«Шарлотт» выведет из обращения номер отца Стефена Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делл Карри будет увековечен в памяти болельщиков «Шарлотт Хорнетс». Об этом сообщает ESPN.

Как информирует источник, в мае состоится церемония увековечивания отца Стефена Карри, на которой команда выведет из обращения 30-й номер, под которым выступал легендарный Делл Карри.

Делл Карри занимает второе место в истории франшизы по набранным очкам и провёл 10 из своих 16 сезонов в НБА в «Хорнетс» (с 1988 по 1998 год). В составе команды он выступал 27 лет, сейчас же он работает послом команды.

Владельцы «Хорнетс» Рик Шналл и Гейб Плоткин приняли это решение, чтобы укрепить связь клуба с его историей и легендами прошлого.