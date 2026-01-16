Дончич получил техническое замечание за споры с судьей

В одном из эпизодов матча против «Шарлотт» защитник «Лейкерс» Лука Дончич посчитал, что на нем нарушили правила, но игра не была остановлена.

Словенец начал переговариваться с арбитром, не успев вернуться в оборону, в результате чего «Хорнетс» организовали атаку с численным преимуществом, закончившуюся точным трехочковым. Дончич же получил техническое замечание за споры с рефери.

По итогам матча на счету суперзвезды «Лос-Анджелеса» 39 очков (15 из 26 с игры), но его команда все равно уступила – 117:135.