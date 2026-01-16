Сильвер обрисовал ожидания от европейской лиги НБА

Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Коммерческого успеха нужно будет ждать долго. Это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива»
Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил в Берлине, где проходят выездные матчи «Мемфиса» и «Орландо» в рамках «регулярки». Сильвер затронул тему европейского проекта. Берлин и Мюнхен должны стать городами-участниками турнира со стороны Германии.
«В Германии баскетбол сейчас самый быстрорастущий спорт. Золотая эра. Мы предельно воодушевлены нашим проектом. Встречаемся с клубами и другими потенциальными участниками, инвесторами, медиа-компаниями, желающими транслировать турнир. Спонсорами. Планируем инфраструктуру по всему континенту. Основное финансирование, особенно на начальном этапе, ляжет на постоянных участников лиги. Как и в любом начинании, участники будут инвесторами и смогут рассчитывать со временем получить отдачу. Если запуск проекта будет успешным, коммерческого успеха придется ждать довольно долго. Думаю, что все участники понимают это, это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива. Мы сразу даем понять, что видение должно быть очень долгосрочным. Это очень трудный проект. Колоссальный. Поэтому мы действуем постепенно и осторожно, стараемся учесть все нюансы», – заключил Сильвер.
Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Коммерческого успеха нужно будет ждать долго. Это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива»
Контракт Каземиро с «МЮ» будет продлен на год в случае 35 матчей в старте за сезон – сейчас 18, у команды осталось 17 туров в АПЛ. Хавбек будет получать 18+ млн фунтов в год при выходе в ЛЧ
Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый»
Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Коммерческого успеха нужно будет ждать долго. Это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива»
Контракт Каземиро с «МЮ» будет продлен на год в случае 35 матчей в старте за сезон – сейчас 18, у команды осталось 17 туров в АПЛ. Хавбек будет получать 18+ млн фунтов в год при выходе в ЛЧ
Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый»