Стало известно состояние сына баскетболиста ЦСКА

Пресс‑атташе ЦСКА Николай Цынкевич сообщил, что сын баскетболиста московской команды Антониуса Кливленда выписан из больницы.

© Единая лига ВТБ

В конце декабря стало известно, что Кай Кливленд находится в реанимации в одной из больниц Краснодара. В январе ребенка перевезли в Москву, а на этой неделе отключили от аппарата ИВЛ.

— Кай Кливленд выписан из больницы! Семья отправилась домой. Теперь парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы. В ближайшее время расскажем, что Кливлендам пришлось пережить и как с этим сражались все вместе, — написал Цынкевич в Telegram‑канале.

