В США застрелили баскетболиста

Американский баскетболист студенческой команды колледжа Теннесси Андре Белл был застрелен в автомобиле. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на полицию города Нэшвилл.

Беллу было 20 лет.

Спортсмен ехал с двумя друзьями по автомагистрали после соревнований по гимнастике. Он получил ранение в голову и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где скончался.