Известного баскетболиста задержали за вождение в нетрезвом виде

Экс-игрок НБА Ламар Одом, как сообщает TMZ, задержан и обвинен в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Бывший баскетболист был остановлен правоохранителями утром в субботу. Помимо вождения в пьяном виде, ему, по данным издания, предъявлены обвинения в превышении скорости и смене полосы движения вопреки правилам.

Известно, что в 2013 году Одом уже задерживался за вождение в нетрезвом виде.

Ему сейчас 46 лет. В НБА Одом выступал за "Лос-Анджелес Клипперс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Майами Хит", с которым дважды становился чемпионом лиги. В составе сборной США он завоевал бронзу Олимпиады 2004 года и стал чемпионом мира (2010).