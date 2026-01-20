«Бруклин» без Егора Дёмина проиграл «Финиксу»

В ночь с 19 на 20 января мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 126:117.

© Чемпионат.com

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч по медицинским показаниям в связи со второй календарной игрой «Нетс» за два дня.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Финикса» Диллон Брукс, набравший 27 очков, пять подборов и два ассиста. У «Нетс» больше всех набрал лёгкий форвард Майкл Портер — 23 очка, шесть подборов и четыре ассиста.