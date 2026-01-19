Леброн Джеймс установил уникальное достижение

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 110:93.

Как отмечает статистический аккаунт Automatic в социальной сети X, 41-летний Джеймс — единственный игрок лиги за последние 40 лет, который одержал не менее 60 побед над тремя разными командами, имея при этом процент побед не ниже 64%.

В частности, на его счету 63 победы над «Индианой Пэйсерс» с процентом успеха 64%, 60 побед над «Атлантой Хоукс» при показателе 76% и 60 побед над «Торонто » с процентом 77%.