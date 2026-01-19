Сотрудники баскетбольного клуба избили судью

Представители баскетбольного клуба "Пато" после матча с "Кашиас-ду-Сул" (85:91) выскочили на площадку и напали на арбитра встречи Диего Чиконато. Об этом сообщил портал Blog Turnover.

© Соцсети

Уточняется, что на место происшествия была вызвана полиция. Позже Национальная баскетбольная лига (LNB) объявила, что "Пато" будет проводить домашние матчи без зрителей до следующего распоряжения. Также от любых мероприятий LNB на неопределенный срок были отстранены несколько сотрудников клуба.

"Пато" после 21 игры идет на 16-м месте в турнирной таблице LNB. Следующий матч команда проведет 20 января в гостях против "Крузейро".