Леброн Джеймс сыграл более чем с третью всех игроков в истории НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сыграл более чем с третью всех игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» соперником Джеймса стал 20-летний центровой Ян Ханьсэнь — 1822-й игрок, против которого Леброн выходил на паркет за 23 сезона в НБА. По данным статистического сервиса Stathead, Джеймс сыграл уже с 33,8% всех баскетболистов, когда-либо принимавших участие в матчах лиги.

В настоящий момент Джеймсу 41 год. Ранее сообщалось, что Джеймс установил достижение, которое не покорялось ни одному игроку за последние 40 лет.