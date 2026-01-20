Виктор Вембаньяма высказался после попадания в стартовый состав Матча всех звёзд НБА

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал своё попадание в стартовый состав команды Западной конференции на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я был очень рад, когда узнал об этом. Честно говоря, не думал, что моё имя окажется в этом списке, поэтому для меня это стало настоящим приятным сюрпризом. Конечно, это всего лишь ещё один шаг вперёд, но особенно приятно быть первым французом, которому удалось достичь такого результата. Я действительно этим горжусь. Кроме того, эта новость здорово меня взбодрила перед игрой — я почувствовал прилив адреналина (улыбается). Я постараюсь вдохновить наших топовых игроков выйти на площадку с тем же желанием, с каким буду играть сам. Посмотрим, как всё сложится. Но если кто-то не захочет выложиться на максимум, нам, возможно, придётся обойтись без них», — приводит слова Вембаньямы BasketNews.

Отметим, что Виктор стал всего шестым баскетболистом в истории «Сан-Антонио», который был выбран в стартовую пятерку Матча звёзд. Таким образом, он присоединился к легендам клуба: Джорджу Гервину, Элвину Робертсону, Дэвиду Робинсону, Тиму Данкану и Каваю Леонарду.